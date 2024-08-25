暑假旅遊勝地墾丁連3年落榜國旅熱門據點，讓不少人開始探究背後原因，其中不少人認為食宿價格過高為一大關鍵，近日知名YouTuber儒哥更在墾丁大街買到售價100元的6片櫛瓜。有網友發現，同樣觀光曾經一度重創的台北士林夜市，有店面、有冷氣、有座位的串燒店4片櫛瓜售價只要35元，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛笑說士林夜市洗白了。

網紅實測墾丁大街美食，買到1盒100元的6片櫛瓜。（圖／YT＠Ru儒哥）

原PO在PTT發文表示，有人說墾丁的櫛瓜6片100元稍貴但也合理，讓他開始好奇士林夜市的櫛瓜賣多少，結果發現一個有店面、有冷氣、有座位串燒店，櫛瓜一串4片賣35元，和墾丁的櫛瓜厚度、大小都差不多，讓原PO忍不住驚呼，「怎麼士林夜市附近賣35元，是做功德在賣的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「墾丁的物價贏過士林了，太神了」、「北部產櫛瓜，墾丁產盤子」、「士林夜市就鄉下地方啊，怎麼能跟國際商圈墾丁比？」、「北部直送真的笑死」、「墾丁可以邊吃邊吹海風＝無價」、「墾丁是台灣經貿中心，貴一點正常吧」、「肯定是因為台北遍地都是瓜田才比較便宜」、「謝謝墾丁幫士林洗白」。

儒哥近日前往墾丁大街逛街，期間花了5560元買了許多食物，沒想到其中竟有一袋櫛瓜6片100元；業者則說明，由於蔬菜必須從北部批到墾丁賣，光是成本就很高，近期又受到颱風影響導致菜價上漲，量才會比較少，「櫛瓜本來就貴，給他的是大片的」；據記者實際查詢，原PO分享的士林夜市櫛瓜應為「士林串燒」餐點，售價的確為35元。