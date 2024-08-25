王女因信用有瑕疵，而上網申辦貸款，雖有所疑慮，仍在對方要求下，交付銀行密碼及提款卡給對方，不料卻淪為詐騙集團人頭帳戶，王女在匯款給朋友時驚覺變警示帳戶而報警，受害人提告要求賠償匯款至該帳戶、被詐騙的100萬元，彰化地院審酌後，認受害人應自負過失比例10％，王女應賠償受害人90萬元。

法院經查，王女去年4月12、14日提供網路銀行帳號、密碼及提款卡（含密碼）給詐騙集團；受害人同年3月10日起在詐騙集團以「假投資真詐財」誆騙匯款投資，在同年4月14日匯款100萬元至王女帳戶，詐騙集團隨即轉出100萬36元至其他帳戶。

受害人主張，王女可預見將個人金融帳戶資料交予不詳之人使用，極有可能幫助他人作為詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之用，竟仍提供其網路銀行帳號、密碼及提款卡（含密碼）給他人，自己因受詐騙集團誆騙而匯款100萬元至其帳戶，王女無法律上原因而受有100萬元之利益，使他受有損害，依共同侵權行為或不當得利之法律關係，請求王女賠償100萬元。

王女主張，自己是為申辦貸款，才提供帳戶資料給對方，並非為了詐騙原告，且有向對方確認帳戶是否是作人頭帳戶，以及貸款公司是否合法，發覺帳戶為警示帳戶後，也隨即報警，自己沒有參與詐欺集團，也沒有獲得任何利益，原告是要匯款給詐騙集團成員，不當得利請求也應僅向詐騙集團成員為之，且原告為具相當智識經驗之成年人，高額投資前沒查證、沒循正當途徑購買股票，反而加入不明之投資群組，輕率交付鉅款予他人也有過失。

法官認為，原告雖是為圖高額利益，未查證即輕率加入投資群組，並提出鉅款投資，但期間詐騙集團成員不斷詳細分析投資股票利弊，且原告也因此而曾獲利7萬元，確實較難以察覺該投資群組有詐；反觀被告僅與對方對話約1日，且對索取帳戶之合法性有所懷疑，卻仍未核實，而交付帳戶資料給他人，顯然過失程度較大，認原告之過失比例為10％，始為妥當，過失相抵後，被告對原告所應負賠償金額為90萬元。全案可上訴。