電影《角頭－大橋頭》16日上映，上映10天票房超車同樣是限制級的前作《角頭2：王者再起》。25日突破1.2億邁向1.3億，上院線第二周開出平日1000萬票房以上、假日1300萬票房以上的成績，男主角王陽明也兌現破億承諾，在每場映後座談提醒觀眾，記得留下票根參與電影粉絲團抽手表的活動。

《角頭－大橋頭》劇組24日、25日再度前往中南部催票，依序前往台中、高雄、台南造勢，除了影廳座談，也分別在台中跟高雄舉辦影迷見面會，兩場見面會均人滿為患、擠爆影城，高雄更有1位穿著《角頭2》短T的鐵粉，已經狂刷《角頭－大橋頭》高達6次。

《角頭－大橋頭》見面會熱鬧成功，影迷擠爆影城。（李承陽攝）

另驚喜的是，在台中場映後座談時，「台中代表」玖壹壹成員春風也現身影廳支持，他與《角頭》劇組幕前幕後多位影人熟識，現場被拱要加入《角頭》系列演出，他問廳內台中觀眾是否想看自己參演？瞬間引來台下觀眾一陣歡呼，他也害羞點頭答應。

電影另1位主角施名帥，在25日高雄場加入宣傳大隊，他日前宣布與金鐘視后朱芷瑩登記結婚，兩人升格夫妻，映後座談時也收穫影迷們的祝福，所有在座的影迷一起對他喊話：「恭喜結婚！」接下來《角頭》劇組會在粉絲團抽電影周邊，也有規劃本周周末的宣傳行程，繼續往2億票房邁進。