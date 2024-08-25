為與大小朋友一起迎接開學，民進黨首場親子活動「劇團FUN瘋日」於新店區十四張歷史公園舉行，市黨部邀請主委蘇巧慧、新北市議員陳永福、陳乃瑜參與。（高鈞麟攝）

「天馬戲創作劇團」擔綱演出，期盼在開學前夕，讓親子同樂。現場吸引上百位家長、孩子參加，歡笑聲不絕於耳。（高鈞麟攝）

距離中小學開學僅剩不到1周時間，民主進步黨新北市黨部25日於新店舉辦首場親子活動，外界解讀是蘇準備備戰2026。對此，身兼新北市黨部主任委員的立委蘇巧慧說明，她向來是「主動出擊」，黨部從8月份起陸續舉辦親子活動、青年講座，首場活動特別選在沒有中央層級民代的新店區，未來每月會至各區舉辦。

為與大小朋友一起迎接開學，民進黨首場親子活動「劇團FUN瘋日」於新店區十四張歷史公園舉行，市黨部邀請主委蘇巧慧、新北市議員陳永福、陳乃瑜參與，並由「天馬戲創作劇團」擔綱演出，期盼在開學前夕，讓親子同樂。現場吸引上百位家長、孩子參加，歡笑聲不絕於耳。

外界認為民進黨市黨部刻意從「深藍區」出發，意在為蘇巧慧鋪路，蘇指出，自從擔任新北市民進黨主委以來，向來是率領黨部同仁主動出擊，希望為民進黨強化基層實力。選在新店的原因是因該區民進黨沒有中央層級民意代表。而黨部的主要任務就是讓民眾知道民進黨的在地議員，讓他們的成績能讓更多人知道，為民進黨增加信心。

蘇巧慧表示，這是系列活動，不管是青年講座或是親子活動，未來將不斷舉辦，而且是從民進黨沒有中央層級民代的地區開始，所以接下來陸續會在中和、永和等地區舉辦。

針對基隆市長謝國樑力挺台北市副市長李四川參選新北市長，蘇巧慧未正面回答，卻反酸謝國樑，李到基隆可能是想讓謝市長知道好的地方父母官應該怎麼做，「謝市長其實應該學學李副市長。」