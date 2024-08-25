民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議未解，柯昨稱，已發函委請台北市會計師公會，協助指派會計師簽證查核，但綠委林俊憲發現，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長是端木正，質疑沒有公信力。對此，民眾黨發言人吳怡萱指出，公會有11個委員會，端木正只是其中一個委員會會的執行長，蠻遺憾看到立委配合側翼粉專做新聞，誤導社會大眾風向。

吳怡萱說，她相信林俊憲應該不是質疑台北市會計師公會的公正性，民眾黨還是相信台北市會計師公會能夠有其輪調制度，然後針對第三方簽證，給予專業的指教跟評估。

吳怡萱表示，經查閱台北市會計師公會的組織圖，內部有11個委員會，會計審計委員會是其中一個委員會，端木正只是該委員會的執行長，「不需要特別強化其中一個委員會的執行長，然後配合側翼粉專來帶風向，難道林俊憲是質疑台北市會計師公會的專業性和公正性嗎？」

至於是否建議公會請端木正自行迴避？吳怡萱說，「公會有其專業評估，這部分應該不需要民眾黨建議，尊重台北市會計師公會的作法。」

另外，眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年近日爆料稱，柯文哲私下不滿外界過度拿買房做文章，還稱「1.2億元的房子，我又不是買不起」。吳怡萱說，她沒有參加該次組織部會議，她不知道爆料從何而來，有沒有真實性，但對於過去因酒駕被除名的前幹部，其說出的話，可信度恐怕要大打折扣。

吳怡萱強調，「柯文哲的意思是指，夫妻倆當了醫生30多年，他們的存款要在北市買房，已經非常不容易，現在房價也非常高，不希望變成屋奴，柯文哲整體談話過程應該是這樣。」