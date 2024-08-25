南韓啦啦隊女神李多慧，來台發展後結交許多好友，其中就屬和樂天女孩的籃籃交情最好，兩人如同親姊妹一樣，走到哪都要黏在一起。今（25日）籃籃突然曬出李多慧的中文手寫告白信，內容瞬間逼哭眾人。

籃籃在threads平台上分享李多慧親自寫給她的中文信。內容寫道「To籃籃公主：寶貝，生日快樂！能遇見你（妳）這樣的朋友，我真的很幸福。」短短一句話表達兩人1年多以來的感情。

李多慧還向籃籃感性告白，「我們以後也要一直在一起永遠幸福。你（妳）是個好人，無論在哪裡都會閃耀。」可愛的是，因為沒有空間可以寫字了，李多慧不忘表示，「有很多話想說，但沒有空間了，完蛋了。愛你（妳）」，文末不忘形容自己是「多慧公主」。

李多慧親筆寫下對籃籃的告白祝福。（圖／李多慧IG、籃籃threads）

可愛又溫暖的訊息，立刻感動所有網友，「手寫的溫度最溫暖ㄌ」、「大黑怎麼那麼可愛！不夠寫對妳的愛」、「全用中文書寫，看這兒童字跡就知道沒讓他人代寫，很有誠意」、「有一種小朋友寫字的感覺」、「哇！多慧的字好工整」、「最後一句超可愛…」

籃籃與李多慧、林襄感情好到不行，3人的互動經常廣受粉絲關注。（圖／李多慧IG）

事實上，李多慧2023年來台發展時，在樂天女孩時期受到許多同伴的照顧，特別是籃籃對她相當寵愛。籃籃曾發文透露，她有次飛到韓國旅遊時，就被李多慧的熱情與個性深深打動，「分開之後，她（李多慧）說『妳是我最珍貴的朋友』，那時候我就把她劃進我人生的圈圈中了。」從此認定對方是她最要好的朋友。