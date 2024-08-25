日本NHK美女主播中川安奈擁有甜美外型及傲人身材，受到許多關注，IG更吸引8.2萬粉絲追蹤。然而，中川安奈先前卻因社群分享太多清涼照，遭到電視台高層警告，日前轉播巴黎奧運時，也因穿著肉色上衣被誤以為「裸體」，掀起熱議；如今已5個多月沒更新社群的她，近日終於上傳新照片了。

中川安奈19日在社群曬出多張照片，只見她放下一頭棕色長髮，身穿丹寧連身服，露出纖細雙臂，頭上頂著一瓶水，站在陽光明媚的戶外，看起來心情非常輕鬆愉悅，而許久未更新的她也配文寫下：「好久不見。」還標註「不知何時留下了手錶的曬痕」、「回國才發現」的標籤，看來是剛回到日本的樣子。

事實上，中川安奈過去時常在社群分享辣照，像是在酒吧把胸部直接放在桌上，或是剛出浴的照片，被電視台高層認為不符合女主播形象，並以口頭警告，隨後她緊急刪除多張照片。日前她則因轉播奧運開幕式時，穿著肉色上衣被網友誤以為「裸體」播報，引起許多討論，甚至傳出可能因此丟了工作；如今似乎已重回主播台，也讓粉絲鬆了一口氣。

儘管如此，仍有不少粉絲非常支持中川安奈，並在新貼文下留言鼓勵，「更新不要太勉強，照自己的節奏就好」、「因為奧運才認識並成為妳的粉絲，網路雖然有很多人說話，請不要輸給負評繼續努力」、「還以為這個帳號會被關閉，能繼續更新真的太好了」、「奧運辛苦了，雖然被很多人批評，不要在意繼續保持下去」、「昨天在電視上看到妳很開心，會繼續支持妳」。