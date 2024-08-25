順手牽羊是一種違法的行為，更何況店家內都是監視器！大陸一間便利商店，兩名年輕女子，進到店家後趁女店員沒注意，在女店員的視線死角，竟將偷來的香菸藏在內褲裡，同行的女子也趁亂偷走2瓶飲料，店家事後清點發現短少，調閱監視器驚覺這兩名女子手法相當熟練，事後將畫面PO上網路，引起網友熱議。

而根據網路影片內容來看，這兩名女子在商店內的行為就很怪異，不斷看女店員的位置在哪裡，趁她離開櫃台，就自己伸手拿櫃子上的香菸，然後還避開女店員的路徑，趁機跑到後方然後迅速的掀起裙子，然後將香菸偷放到內褲裡，而同行的眼鏡女，也趁女店員沒注意，把兩瓶飲料用手夾著放在身後，然後藉機逃離，這犯案過程全部被監視器拍下。

而網友們看到這監視器畫面後，紛紛留言表示：「看起來人模人樣，竟然會順手牽羊」、「一個偷煙一個偷水，分工明確」、「原味香煙」、「人壞了，和受多少教育無關」、「這菸不會有怪味嗎？」、「感覺很熟練，應該是慣犯」。