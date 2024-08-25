台中市政府顧問、前民眾黨立委蔡壁如昨日提及民眾黨內風暴和未來選戰，直言「既然是戰狼，那就要出來選」。對此，有戰狼稱號的民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，蔡顧問可能在節目上，對很多黨內事務有所指教，而她在訪問中提到的事，很多違背因果關係，且顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動，也無法參加民眾黨高層黨務工作。

陳智菡說，根據她過去擔任北市府顧問的經驗，有給職顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動，因此無法參加民眾黨高層黨務工作，因為蔡現在擔任台中市府顧問，在該訪問中可能有些因果錯置的地方。

至於她有沒有要投入選舉，陳智菡強調，她加入民眾黨之後，柯文哲交付給她的任何任務都是全力以赴執行，過去是如此，未來也是如此。

針對蔡壁如稱市府圈不希望她回到決策圈，陳智菡說，柯文哲擔任台北市長達8年的時間，很多幕僚一定都來自市府，包含蔡壁如，蔡過去也曾是北市府的顧問，所以自己是不是也可以被歸類為市府派？

陳智菡表示，「民眾黨就這麼小，硬要去把誰切成什麼派系，真的是非常不重要的事情」，她認為要聚焦在因果關係，若現在是台中市府顧問，按照法規和規範，有給職顧問不能參與黨務，相信蔡壁如很清楚。

對於是否歡迎蔡回來？陳智菡強調，「我們歡迎任何人加入台灣民眾黨」。

另外，前民眾黨立委陳琬惠也稱「敢講實話的人都在地方滾來滾去，有機會就讓我們多參與」，盼參與危機過程。陳智菡說，只要有給任何建議，有具體的執行方法，大家都是張開雙臂歡迎，柯文哲的溝通管道非常暢通，柯的line對很多人都開啟，接觸到非常多人的意見聲音。