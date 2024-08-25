新派主委吳宏昱今（25日）獲得連任則說，不希望過去的紛爭持續下去，雙方好好溝通，共同打拚為廟服務。（礁溪協天廟新派主委吳宏昱提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣礁溪協天廟4年前主委改選鬧雙包至今持續延燒，新舊派陣營近期又各自改選主委，舊派日前先選出前副議長李清林接掌主委。（李清林提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣礁溪協天廟4年前主委改選鬧雙包至今持續延燒，新舊派陣營近期又各自改選主委，舊派日前先選出前副議長李清林接掌主委，他表示，雙方如今都選出主委，大家可坐下來談，希望縣府居中協調；新派主委吳宏昱今（25日）獲得連任則說，不希望過去的紛爭持續下去，雙方好好溝通，共同打拚為廟服務。

擁有百年歷史、每年香油錢進帳上億元的礁溪協天廟，廟方主委對地方具影響力， 其13屆主委改選「鬧雙包」，舊派與新派各擁主委，分別為簡蒼明和吳宏昱，雙方多次互告對方，經法院於今年3月20日裁決確認吳宏昱身分。怎料，第14屆主委改選前夕，又爆發吳在礁溪鄉農會前遭人持斧頭砍傷膝蓋，引起一片嘩然。

雙胞胎主委風波至今，兩派陣營依舊互不相讓，舊派16日自選出李清林接掌主委，新派則在今舉辦信徒代表大會，吳宏昱高票連任主委，副主任委員是鍾國連與周穎川，常務監察委員李清港，副常務監察委員張旭輝；隨後，吳在關聖帝君神尊前宣誓就職，他希望提高信徒參與度，讓協天廟成為地方上重要的精神家園。

吳宏昱今當選主委說，感謝信徒及委員支持，他們是經法院認證的合法管理委員會，隨著官司落幕，大家都共同信仰帝君祖，為避免困擾，不希望廟宇紛爭持續下去，未來雙方好好溝通，共同打拚為廟服務。

李清林回應，檢舉互告對雙方都不好，他不管過去第13屆如何，現在新的第14屆產生後，基於地方和諧，願意大家坐下來談，什麼都可以溝通，只要對信徒有交代，也不一定由他來當主委，後續建議由縣政府居中協調。縣府民政處表示，按照最高法院裁定，確認新派吳宏昱身分，期待雙方陣營採協調方式化解歧見。