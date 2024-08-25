迴轉壽司連鎖店藏壽司近日和知名漫畫《吉伊卡哇》合作，聯手推出18款造型扭蛋，成功吸引大量粉絲前往消費、抽扭蛋，有網友宣稱可以點布丁湊點數，轉完扭蛋後再把布丁帶回家，讓店員忍不住提醒，內用餐點不提供打包外帶，建議民眾可以在店內吃完。

原PO在Dcard發文表示，聽說有粉絲宣導，狂點布丁為了湊扭蛋點數然後全部帶回家，但「藏壽司其實是不能外帶的」，如果想吃可以在店內吃完，另外原PO也指出，自從外帶布丁的說法出現後，很多分店的布丁被點光導致一般民眾吃不到，讓原PO提醒，「點布丁的錢也可以明天晚餐再來吃壽司，後天午餐也再來吃，也是可以抽獎的哦～」。

藏壽司近日推出《吉伊卡哇》扭蛋，吸引粉絲消費抽獎。（翻攝自藏壽司 Kurasushi Taiwan臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「謝謝資訊！原來是不能外帶的！雖然完全沒有布丁可以點」、「真的是這樣，今天新店裕隆城的店員跟我說，連布丁也不能外帶…但我結帳時手上已拿了五個布丁，感覺藏壽司再來應該會公告不能點一堆布丁外帶」、「應該為了吃壽司順便抽扭蛋，而不是為了扭蛋去吃壽司，如果運氣不好，累積下來的錢都可以直接去網路買商品了」、「為了扭蛋去壽司店不吃壽司只點布丁，真的很好笑」。

另外也有店員分享心聲，「終於有人要講了嗎？身為員工真的很需要這樣的宣導，知道很多人想抽扭蛋，但是這樣會讓我們超級困擾，因為如果客人帶回去，結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」。