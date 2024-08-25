旺旺中時集團主辦的2024年「金威獎」台北素人盲測於今（25）日在高雄福華大飯店舉行，TOP3為蘇格登13年、波摩15年、坦杜15年，獲南部消費者青睞。另外，在日威、蘇威的PK賽中，「響百週年限定版」在高雄場擊敗了「皇家禮砲23年」，並在台北與台中場次中也同樣獲勝，最終以全勝紀錄告捷。

威士忌界年度盛事「金威獎」23日起一連3天在北、中、南三區舉辦300位素人參與盲測活動。台北場TOP3酒款分別為吉拉15年、波摩15年、百樂門15年；台中場TOP3為吉拉15年、坦杜15年、艾柏迪16年

高雄場素人盲測吸引荷蘭民眾參加。（陳瑀倫攝）【飲酒過量 有礙健康】

此外，高雄場素人盲測25日晚間出爐，活動吸引來自荷蘭民眾參加；高雄場TOP 3為蘇格登13年、波摩15年、坦杜15年。整體而言，3場盲飲測試下來，15年最受民眾青睞。

藏酒論壇編輯總監兼金威評審團蘇重表示，在PK賽環節中，「響百週年限定版」因其細緻口感較適合單獨品飲，在為期3天的活動中票數領先「皇家禮砲23年」。不過，蘇重指出，「皇家禮砲23年」則更適合搭配餐點、加冰一同享用，方能充分展現其優勢；因此，在品飲PK賽中表現略顯可惜。

金威獎大氣加碼，「艾德多爾 21 年」，提供參與民眾評飲。（陳瑀倫攝）【飲酒過量 有礙健康】

金威獎大氣加碼，麥卡倫「Rare Cask 奢想1%精選 2023 年」，提供參與民眾評飲。（陳瑀倫攝）【飲酒過量 有礙健康】

此外，北、中、南3天活動，皆大氣加碼市價破萬的麥卡倫「Rare Cask 奢想1%精選 2023 年」、「艾德多爾 21 年」，提供參與民眾評飲，獲在座嘉賓好評。

「金威獎」網路品牌票選活動，包含「品牌新星獎」、「最佳廣告獎」、「威士忌世界盃」、「歡聚最愛12年」共4大獎項；參與金威獎網路投票民眾皆有機會獲得豪華住宿券、金威杯等限量好禮，票選活動將在8月31日截止。

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