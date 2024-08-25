有騎士闖紅燈與橫向轎車發生碰撞，整個人噴飛後摔在地上，下秒號誌燈便轉為綠燈。（翻攝自臉書爆料公社二社）

差點「人間登出」！有騎士日前於台中市南屯區向上路二段與大觀路口等紅燈時，不久後便有另1輛機車從左後方衝出來且直接闖紅燈，下秒就和1輛橫向轎車發生碰撞，而騎士被撞到噴飛，機車碎片散落一地，然而，在撞擊的瞬間，號誌也變成綠燈，讓網友看了直搖頭「衝的過早七秒回家，衝不過就晚七天回家」、「下次不要這樣了」、「是趕著要和好兄弟一起收假？」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳一段18秒行車紀錄器影片，拍攝地點位於台中市南屯區向上路二段與大觀路口，從影片中可見，當時有騎士正在等紅燈時，大約7秒後左側出現1輛機車並未停下來，而是闖紅燈直衝，車速飛快變直接和橫向的轎車發生碰撞，闖紅燈騎士整個人噴飛後摔在地上，機車也撞的破碎，且在碰撞的瞬間綠燈也亮了；對此該貼文也寫著「這猴真的趕投胎了，紅燈、紅燈、紅燈」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「你沒停下走去跟他說，先生這裡不能停車睡覺」、「為什麼覺得療癒，是我錯了嗎？」、「下次不要這樣了」、「是趕著要和好兄弟一起收假？」、「急什麼、搶什麼，好好的停個紅燈會怎樣，害了別人你高興了吧」、「這種騎法看似很危險，其實一點都不安全」、「衝的過早七秒回家，衝不過就晚七天回家」、「還好汽車不是非常快，不然就人間登出」。