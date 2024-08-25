台中警五分局近期針對擅自改裝排氣管及製造噪音車輛加強取締、蒐證。（中市警五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中警五分局近期針對擅自改裝排氣管及製造噪音車輛加強取締、蒐證，自今年（2024）1月起至8月24日止，已通報近1萬3000件疑似噪音車輛，平均每月超過1500件，為全台中市通報件數最多之分局。另，該分局也針對無照駕駛舉發388件、違規改裝車體73件。

台中市警五分局文昌派出所員警本月（8月）22日凌晨12點50分於文心路沿線巡邏時，發現1輛已停產的YAMAHA R6大重機發出震耳欲聾的聲響，因此上前攔查，發現30的歲林姓駕駛改裝排氣管，當場依法舉發。

林姓車主辯稱他在8月18日曾駕駛該車去麗寶參加賽車活動，當時為了比賽改裝排氣管，但離開賽道後並未立即換回，才會發出如此巨大之噪音。

當晚北屯派出所所長林澤聰率隊於旱溪西路攔查噪音車輛，當場攔查1名騎著帥氣檔車奔馳在路上的短褲妹，也發現該名女子改裝過的排氣管除了沒有環保局噪音檢測合格標籤，也未加裝防燙蓋，於是當場開罰並錄影蒐證。

中市警五分局指出，深夜噪音車疾駛聲響擾人清夢，非法改裝車體部件不僅違規，還可能影響行車安全。台中警五分局自今年（2024）1月起至8月24日止，已通報近1萬3000件疑似噪音車輛，另期間也針對無照駕駛舉發388件，其中未成年者134件、違規改裝車體73件。