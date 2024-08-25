調查局雲林縣站前調查官陳文維涉嫌教唆在押被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，遭人側錄過程，雲林地檢署第一次僅緩起訴陳文維，遭台南高分檢再議發回，雲檢第二次偵辦再次勘驗錄音檔起訴陳教唆及洩密。雲林縣長張麗善今（25日）表示，司法不應該被玩弄，不應該為政治服務，她很幸運被還清白，希望揪出陳文維背後的藏鏡人是誰。

張麗善表示，2022年九合一選舉期間北港鎮長蕭美文案並不真實，但她有聽傳聞說要「無限上綱」、要「一網打盡」，但檢方從未找過她，所以不知道過程到底發生什麼事，包括調查官陳文維做了什麼。雲林地檢署緩起訴陳文維這件事她有聽說，但因她相信司法，以為真的是證據不足無法起訴他。

張麗善說，今天她算是幸運，還給她清白，不然無辜被捲入一樁官司，司法是公平正義的最後一道防線，司法不應該被玩弄，如果最後一道防線都被玩弄，未來民眾要信任誰？

她說．近來司法界好像形成一個風氣，替政治服務、羅織罪名辦完可以升官，變成有取偽證的歪風，政治力介入司法案件不是全民之福。

她表示，不肖司法人員都會意圖引導或認罪協商，告訴當事人只要轉嫁給其他人就沒事，在這種威逼利誘下，真正堅持的人會有多少？

她說，司法機關現在好像不用完全舉證，只要有人「聽說」就可以搜索，已經變成這樣了，欲加之罪何患無辭，無罪也很難擺脫，「我還是有一點幸運」。

張麗善希望揪出陳文維誣陷案幕後的藏鏡人是誰，若他單純為了要有成績升官，他已經不適合當司法人員，因為他為了個人利益而犧牲別人，若又為政治服務剛好一箭雙雕。

她認為，陳文維案應該讓各界檢視現在到底司法是不是都在為政治服務？罔顧百姓信賴司法，一粒老鼠屎壞了整鍋粥，司法界應該有尊嚴、要有公信力、要讓民眾信服還是有公平正義的。