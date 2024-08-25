從7月開始的中國金融界反腐整肅活動持續加強，中國大陸證券行業處於這一波反腐風暴中心，有多名券商高管被帶走，中層和基層從業者面臨倒查3年、微信聊天記錄也要被審查的窘境。據中共官方通報，證券監管部門正探索保薦業務收費和股票公開發行上市脫鉤，政策實施後大陸證券業生態將發生巨變。分析人士認為，最新一輪針對券商業的整飭，背後有高度的政治考量。

《美國之音》報導，中國國家監察網站日前通報，中國招商銀行股份有限公司原黨委委員、副行長丁偉涉嚴重違法違紀。隨後中銀證券發佈公告，指丁偉僅是獨立董事，不參與公司日常經營管理。這些對金融業新一波整飭，讓證券行業陷入集體焦慮

在此之前被查還包括中型券商國元證券投行業務總裁助理王晨、上海證券交易所副總經理董國群，甚至已退休4年的中國證監會深圳監管局書記兼局長陳小澎，與海通證券副總經理姜誠君都在日前被帶走調查，許多個別部門負責人也聲稱正在「配合調查」。

澳大利亞雪梨科技大學中國研究副教授馮崇義表示，證券業再掀波瀾並不難理解，持續多年的反腐行動已不再顧忌對經濟發展造成打擊，由金融領域專業性強、牽涉面廣、科技含量高，因此在這一領域的反腐相對滯後。

報導說，最近連續爆發證券行業反腐問題，被認為是中共最近一輪從4月以來的巡視結果。截至8月中旬，2024年共有75位保薦代表人受到處罰，共涉及24家券商，監管層對券商開出超過200張罰單。目前還不清楚這一波打擊會持續多久。

不具名的券商人士提到，目前正進行「內部四查」：一查股票交易賬戶，二查銀行流水，三查微信聊天，四查徵信報告。「以前是領導點誰就查誰，今年起已變成人人提交。有些券商對員工的股票交易賬戶倒查3年。」

一位大陸券商指出，金融反腐與政治是否有關，到不了那個級別的人無法瞭解情況，站錯隊而出事是有可能的。另一位深圳匿名觀察人士說，在金融行業，利用職務便利牟利的方式很多，有的利用訊息優勢搞老鼠倉賺差價，但這種級別不高，IPO保薦承銷才是重災區。

這位金融觀察人士認為，金融反腐中的政治考量是客觀存在的，這主要不只是作風問題，更多地應該是破壞了金融監管秩序，影響了金融安全。至於涉及到不同派系的人，政治博弈也是難免的。

在打擊證券行業力度增大的同時，中共也在鼓勵大型券商整合重組。美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，現在出現整合是很自然的，當證券行業走下坡路的時候，這個行業肯定會經受一些巨大的波動。中共最近要加速外資進入券商領域的承諾，很多管控也比較放鬆了。

謝田分析稱，現在中國經濟下滑，所以給出好條件，主要是為了繼續吸引外資券商。中國金融成長期大量融資盛宴已進入淡季，外資券商可能吸引中國國有券商的從業者跳槽，權貴有可能進入外資券商擔任高管，但更多的注意力是把他們已經賺到的錢拿出來再投資海外，在美國、歐洲投資。