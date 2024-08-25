中選會日前宣布基隆市長謝國樑罷免連署成案，並將於10月13日進行罷免投票。國民黨立委王鴻薇今天（25日）和台北市副市長李四川、立委林沛祥等人，一起力挺受到罷免案挑戰的基隆市長謝國樑。王鴻薇表示，謝國樑埋頭苦幹將騎樓整平，連在工程方面具有社會高支持度的李四川都來幫忙。

王鴻薇今(25日)在臉書粉專貼文表示，她今天與李四川、林沛祥，陪同謝國樑考察基隆城市彩繪及騎樓整平成果。看到謝國樑拆除0403地震後震歪的危樓老屋，並將露出的紅磚舊牆變身為彩繪「夏夜星空」的新亮點，同時兼顧城市安全及美化；謝國樑也為了落實行人友善而埋頭苦幹將騎樓整平，這是非常困難的問題，不只要編列預算，還有產權問題，能夠推動非常不易。

王鴻薇接著表示，這些雖不是舉辦演唱會等會吸引媒體、年輕族群的大型活動，甚至是吃力不討好的小事，卻是攸關民眾生活、安全，謝國樑市長積極建設的大事。

王鴻薇指出，這樣努力做實事、改善基隆的市長，連在工程方面具有社會高支持度的李四川都來幫忙，身為基隆出生、對基隆懷抱感情的她，更應該挺身幫忙，留住做實事的市長，她邀請基隆鄉親10月13日一起出門反惡罷，力挺謝國樑。