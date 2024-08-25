AI霸主輝達將於28日美股盤後公布財報。輝達「開獎」在即，全球科技業，甚至是金融行業產業鏈都屏息以待。而對許多長期與輝達「同甘共苦」的投資人來說，對輝達的信心，已讓他們收穫豐碩，有人身家更從百萬飆升至上億，無論輝達交出的「成績單」如何，他們未來依舊會不離不棄！

儘管輝達近期股價震盪，但光是今年就已上漲一倍多，依然是全球投資界的焦點。有一群眼光獨到的「先知股民」，早在輝達上市之初，就已看準其潛力，低價購入輝達股票，如今已樂享輝達股價飆漲帶來的甜美收益。

《華爾街日報》特地採訪了多名因長期投資輝達而獲利的民眾。其中現年70歲的美國牙醫Jim Woods在2000年斥資6.5萬美元（約新台幣209萬元）買進250股輝達股票，之後又以股息持續加碼，加上後來的股票分割，Jim Woods如今手握輝達12.4萬股。以8月23日的收盤價計算，他的持股價值已高達1604萬美元（約新台幣5.16億元）！

住在肯塔基州的Jim Woods表示，當初會投資輝達，除了看好電腦晶片產業發展，同時還有個人的感情因素存在。因為看到輝達創辦人黃仁勳移民到美國之後曾經短暫居住過肯塔基州的經歷，讓他備感「親切」，才決定投資輝達，並長抱24年。

Jim Woods也分享了自己的投資心得。他指出，輝達是一檔很難掌握的股票，若無法承受其起落波動，永遠無法享受到今日的豐厚回報。在他曬出投資輝達的超狂戰果之際，他也透露，儘管過去24年從未賣股，但近期由於稅務考量，可能會減少一部份持股，把部分資金挪去轉持短期公債，可是同時也強調，絕對不會清空輝達持股。