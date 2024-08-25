富邦悍將25日繼續作客台南交手統一獅，4局上1出局後輪到張育成打擊，在擊出本壘後方界外球後甩了甩左手，防護員也立刻上前評估，最後教練團決定提前把他換下場。球團也回應，初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。

張育成去年4月底時在美職迎戰金鶯隊時，在一次揮空後造成左手鉤狀骨骨折，之後動刀休息了一陣子才又復出。今年季中，張育成決定投入中職選秀，以一紙史上最高合約當悍將，今天賽前出賽25場，敲出6轟、打擊率2成50。

今天張育成擔任先發游擊手、打第3棒，首打席面對古林睿煬遭到三振，4局上再次站上打擊區，在球數1好1壞後出棒打成本壘後方界外球，但他立刻甩了甩左手，防護員也上前查看，最後教練團決定換上葉子霆代打。

球團回覆，張育成揮棒後左手不適退場，初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。而悍將昨天也才在比賽中傷了隊長范國宸，他在守備時遭強襲球擊中右手，右手拇指挫傷，今天被降下二軍養傷。