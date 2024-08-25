3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後引發現象級熱議，官方微信表示，截至23日21點整，該遊戲全平台銷量已突破1000萬套，全平台最多同時在線人數達300萬人。不過台灣有部分偏激網友不爽陸製遊戲爆紅，直嗆「這麼喜歡就滾出台灣！」還有親綠粉專「名為變態的神父」試圖洗風向，負評強調「劇情基本上是0分」，但他隨即提到「施耐庵應該會吐血而亡」，讓全網看了傻眼直呼，搞不清楚《西遊記》作者是吳承恩？

「黑悟空的確是糞作無誤，劇本基本上是0分，可以說根本沒完成，整個遊戲的內容調性都有問題。」名為變態的神父今(25日)發文直批，他基本上是在黑《西遊記》這個作品，充斥各種陰謀論，有點把佛教道教都給抹黑的味道，別說是弘揚中國文化，恐怕連原著都會直搖頭，因為根本是在亂改，施耐庵應該會吐血而亡：你要二創就二創，連我故事的主軸都要惡搞幹嘛？直呼玩了會懷疑怎麼跟外頭洗的風向完全不一樣？

粉專「Next逆襲」做圖狠酸：能說什麼呢？綠綠的文化底蘊不含中啊，只能說連查證能力都沒有，施耐庵的《水滸傳》有唐僧師徒四人？媒體人黃揚明也質疑：「施耐庵什麼時候成了《西遊記》的原作者？吳承恩表示溫馨！」超脫線發言瘋傳全網，讓所有人傻眼。

名為變態的神父知道自己鬧了大笑話，稍早也隨即更正原發文，但仍堅持表示「吳承恩應該會吐血而亡」，直呼不小心寫錯了，向吳承恩致歉。

網友表示「現在小孩連Google都不用了嗎？」、「都搞不清作者名字了，先增加自己的文化底蘊再來批評人家吧」、「現在唸書是不是犯法了？」