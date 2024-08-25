桃園璞園領航猿球星李家慷專注地煮咖啡。（老窩咖啡迪卡儂中和店提供）

桃園領航猿籃球隊球星李家慷、白曜誠及啦啦隊Pilots crew成員油米，25日受知名咖啡連鎖店「老窩咖啡」邀請，跨界結合擔任一日快閃咖啡店長做公益，兩位籃球好手親自按著收銀機結帳、沖泡咖啡，和球迷度過充滿咖啡香的溫馨周日午後時光。

剛結束12天補充役的白曜誠，除了與現場球迷一邊品嘗香醇的咖啡一邊分享軍旅趣聞外，對於今日有機會體驗咖啡店的店長坦言是很奇妙的經驗，因為以往都是買現成的冰美式咖啡，今日自己親手特調了一杯熱拿鐵，驚覺特別香醇順口，尤其是學到傳說中的咖啡拉花技巧非常新鮮又有成就感，以後可能會改喝熱拿鐵。

另一位人氣球星李家慷，表示最喜歡在起床後以及賽前來一杯香醇的美式咖啡，因為咖啡對他來說「是不可或缺的夥伴」，至於休賽季期間的訓練情況，除了積極自主訓練，也正在尋找投籃手感，加強融入團隊訓練並努力與洋將磨合。

看到今日現場大批球迷等待，也全力支持公益禮盒，白曜誠除了感動，也感謝球迷一路以來支持，因此他也別於以往靦腆的個性，在外場服務球迷時特別熱情活潑，他強調，能親手感謝球迷的支持又能順手做公益回饋社會再開心不過了。

老窩咖啡迪卡儂中和店店長小如回應，非常榮幸且開心能邀請到桃園璞園領航猿二位球星百忙中抽空前來做公益，尤其是能幫助「社團法人希望共好發展協會」的星星孩子度過即將到來的中秋節，有機會讓他們的手繪禮盒被更多人看見，對他們來說意義重大，二位球星一日店長的表現也相當優秀，看到精心準備的禮盒被搶購一空，對於所有參與今日公益活動的志工相當欣慰，也希望日後有機會能幫助更多弱勢團體散播正面能量。

桃園璞園領航猿球星白曜誠、李家慷一日店長活動吸引大批球迷參與。（老窩咖啡迪卡儂中和店提供）