中東戰火再起，以色列駐台代表游瑪雅表示，今天稍早，以色列證實恐怖組織真主黨計劃對以色列北部和中部發動大規模的飛彈和無人機攻擊。以色列不希望全面開戰，將根據實際情況採取行動。也呼籲國際社會立即執行聯合國安全理事會第1701號決議，要求真主黨部隊撤出利塔尼河以北。

游瑪雅透過以色列在台辦事處發出聲明指出，以色列根據自衛權和保護公民的責任採取行動，並在預期遭受攻擊的情況下，主動對黎巴嫩的數千個發射點進行了先發制人的打擊行動，旨在消除威脅並防止以色列遭受進一步的重大損害。

她說，自10月8日以來，真主黨持續用數千枚火箭襲擊以色列，導致12名正在踢足球的兒童不幸喪生，並迫使超過6萬名以色列北部的平民撤離家園。僅今天，真主黨就發射了300多枚火箭和無人機攻擊以色列。

游瑪雅強調，真主黨是伊朗政權的延伸。真主黨對以色列的持續侵略及其在黎巴嫩平民區域的蓄意行動，故意將無辜生命置於危險之中，違反國際法，並危害黎巴嫩及整個地區。國際社會將真主黨和伊朗革命衛隊認定為恐怖組織是至關重要。

她說，以色列不希望全面開戰，將根據實際情況採取行動。以色列將繼續保護其公民和領土，抵禦伊朗邪惡軸心及其代理組織。國際社會必須要求立即執行聯合國安全理事會第1701號決議，呼籲真主黨部隊撤出利塔尼河以北。