台灣啦啦隊文化盛行，特別在2023年經過WBC經典賽，與李多慧等多位南韓大咖女神降臨後，人氣直接強壓演藝圈，更獲各大節目媒體爭先邀約。不過就有網友好奇，為什麼台灣人這麼喜愛啦啦隊？竟釣出LuxyGirls小編留言神回應。

24日，有網友在threads上發文表示，從「國民媳婦」籃籃、「宅男女神」林襄、「炸裂女神」峮峮，再來到韓國的「啦啦隊天花板」李多慧、「最強外掛」安芝儇，「全民表妹」李雅英，直到近期爆紅的「啦啦隊AI」李珠珢，讓他不禁納悶，「到底是什麼原因使得台灣人對啦啦隊員的喜愛程度那麼高？」

貼文立刻獲得大家討論，「花個幾百塊就能看到平常電視裡面才看的到的正妹，近一點還有機會講到話，划算」、「因為藝人距離太遠，啦啦隊反而親近許多，自然而然就會得到很多喜愛！」、「比較沒有距離感！追藝人花了再多錢不一定都會有互動」、「買一張票能看兩種表演，超值。」

不少網友表示，比起演藝圈藝人，啦啦隊反而更親民。（圖／IG@dragon_beauties_official、wing_stars_official）

對此，以美式火辣風格走紅籃球場的啦啦隊「LuxyGirls」則回應解釋：「因為台灣沒有舞台，市場也很小，現在大部分電視節目不需要很多唱歌跳舞，很多有實力的藝人很難在自媒體飽和環境下穩定吸引很多鐵粉。」

至於球賽，則是唯一表演最穩定能表演的地方與舞台，再加上啦啦隊女孩的賣力應援又親民，「是週末很棒的娛樂，也很難不愛上她們！」

台灣啦啦隊多次與國外職棒啦啦隊交流。（圖／IG@fubon_angels_official、passion_sisters_official）