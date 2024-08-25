基市府兒童及少年事務處與基隆市為愛傳承關懷協會合作，今日致贈新住民小朋友文具組，並參觀新落成的音樂文創園區。（基隆市兒少處提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府兒童及少年事務處與基隆市為愛傳承關懷協會合作，今日致贈新住民小朋友文具組，並參觀新落成的音樂文創園區。（基隆市兒少處提供／徐佑昇基隆傳真）

適逢開學，許多新住民家庭孩子將成為「小一新鮮人」，為提供最溫暖的開學禮遇，基市府兒童及少年事務處與基隆市為愛傳承關懷協會合作，於今（25）日在基隆市「必應廣場」舉辦「台灣同心，守護新住民童心」公益活動，除致贈小朋友文具組外，並參觀新落成的音樂文創園區，帶來最難忘的開學季。

兒少處表示，基隆市為愛傳承關懷協會一向致力於關懷弱勢家庭，尤其考量新住民家庭可能對於台灣的學校狀況較不熟悉，協會特別推薦了30位新住民小一新鮮人，由新任理事長黃忠賢與兒少處合作，贈送包含制服及文具組的「開學大禮包」。

活動也邀請新住民家庭一同參觀新落成的音樂文創園區，透過參與天團「五月天」幕後製作的場景操作等互動，提供孩子不一樣的學習體驗。

兒少處長林麗蟬也親臨現場，對活動表示全力支持。林表示，今天的活動是很重要的開端，接下來，將邀請基隆市各國小推薦5名新住民新生，由協會加碼提供200位孩子的「開學大禮包」。

最後黃忠賢也承諾，未來協會的急難救助對象，將納入新住民家庭，期待藉由支持多元文化的發展，共創一個更加和諧的美好社會。