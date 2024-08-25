利百代國際總經理張正昇(左)與福容大飯店副總吳威德(右)共同頒發第一名榮耀給得獎者李承祐小朋友(中)。（圖／好好聽文創提供）

首屆「利百代小小播客大賽」，歷經一個月報名與競賽後，23日舉行盛大的頒獎典禮。此次大賽經過評審三次評選，選出45件入圍作品角逐多項獎項。本屆賽事由利百代國際主辦，好好聽文創傳媒與福容大飯店協辦，除了一、二、三名及網路人氣獎、佳作獎外，還特別設立了「利百代小小播客創新獎」、「利百代小小播客製作獎」和「利百代小小播客劇本獎」等特別獎項，獎項種類豐富，激發參賽者的創作熱情。

此次活動吸引來自於屏東、雲林等全台各地的小小參賽者，參賽作品展現了孩子們豐富的想像力和創意，也顯示出Podcast已逐漸融入日常家庭生活，成為親子共學、共創的媒介。

利百代國際實業總經理張正昇表示，從優秀的參賽作品中，選出45件入圍作品是高難度的挑戰。這些作品不僅充分表現了孩子們的錄音技巧與口語表達能力，許多家庭更是以親子合作的方式參賽，讓競賽內容更為豐富有趣。這樣的親子活動，不僅增進了家庭成員之間的感情，也讓孩子們在創作過程中學習如何將想法轉化為有聲作品。

評審團成員好好聽文創內容長田麗雲在頒獎典禮上致詞時表示，本次比賽充滿驚喜，來自台灣各地的小朋友，用他們真摯的眼睛和心靈，帶領我們進入了一場場動物奇妙之旅。田麗雲感嘆，作為評審真的不容易，因為孩子們的表現超乎想像，無論在文案編寫還是聲音表達上，都展現了豐富的創意與專業水準。每件Podcast作品都讓評審難以取捨，整個過程宛如一次回到童年的奇妙旅程。她表示：「小朋友們真是太棒了！我們期待下一屆有更多的孩子一起來說故事。」

頒獎典禮現場安排了豐富的表演活動，知名兒童節目主持人TAKO姐姐帶來活力四射的帶動唱表演，演唱多首熱門組曲，讓全場小朋友跟著音樂跳動，笑聲不斷。此外，魔術師Cash趙鈞毅以精湛的魔術表演讓在場觀眾目不轉睛，尤其當他變出前三名得獎名單並親手交給頒獎人時，現場更是發出驚呼聲與熱烈掌聲，將氣氛推向最高潮。孩子們的歡呼聲此起彼落，整場活動充滿了歡樂與驚喜。

Cash 趙鈞毅現場帶來精彩的魔術表演，小小播客們個個看得目不轉睛。（圖／好好聽文創提供）

透過這次大賽，Podcast已不再是成年人的專屬媒體，更成為親子之間共創與交流的重要工具。這些創作讓孩子們學習如何表達與分享，也為家長提供了一個與孩子共度美好時光的機會。未來，隨著播客媒體的普及和更多年輕創作者的加入，Podcast將在教育與娛樂領域扮演更重要的角色，並成為家庭生活中不可或缺的一部分。第一屆「利百代小小播客大賽」圓滿落幕，我們期待未來有更多優秀的作品和故事出現，讓這個活動成為激發創意、分享故事的平台。