雲林縣調查站前調查官陳文維2022年間為發掘雲林縣議員候選人蔡咏鍀涉賄選，涉嫌教唆北港鎮長候選人蕭美文賄選案的在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉賄選，結果教唆過程遭人側錄，北港鎮長蕭美文今（25日）回應媒體說「過程酸甜苦辣，一路走來真的是不會講，但是就是要堅強面對啦。」

2022年九合一選舉期間雲林縣議員候選人蔡咏鍀遭調查官陳文維調查涉賄選案，陳發現北港鎮長候選人蕭美文也涉賄選案遭查，他教唆因蕭美文案在押的服務處主任林振義及蕭美文姪子蕭嘉鴻出庭作偽證，栽贓縣長候選人張麗善也涉送茶葉買票。

陳文維私下邀蕭美文，希望她能勸說蕭嘉鴻協助偵訊，陳為取信蕭美文，當場透露監聽譯文與偵查資料，並提供林振義的筆錄給蕭看，下指導棋過程全被錄下來。

林振義、蕭嘉鴻後來在雲林地檢署被提訊時，均表示「聽說」蔡咏鍀要聯合張麗善、蕭美文一起選舉說要送茶葉。

陳文維教唆偽證的錄音檔流出被檢舉，雲林地檢署初次偵查時，檢察官認為證據不足，主觀尚無犯意，不起訴處分，僅對洩密部分緩起訴。全案送台南高分檢，檢察官認為有教唆偽證、洩密嫌疑，雲林地檢署第二次換另名檢察官偵辦，林振義及蕭嘉鴻都稱陳文維教唆偽證，檢察官重新勘驗錄音檔認定他有罪，今年7月30日起訴。

蕭美文今回應媒體表示，選舉案件到今年3月才結案，她尊重司法還給正義，一路走來的酸甜苦辣真的是不會講，但是就是要堅強面對，她坦蕩蕩，就這樣子去面對。

蔡咏鍀受訪則表示，被指控賄選後來也查清楚了，案子釐清和他沒有關係，大家都沒事就好，對於調查官期間所發生的事不想再追究，如今又爆開，對司法偵辦中的案子，不便多評論。