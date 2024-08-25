農曆七月還未鬼門關，就有網友日前臨時決定女友夜衝武嶺，並在社群平台發限動，沒想到，卻被姐姐回覆「你敢七月去武嶺？」，正當他在疑惑時，姐姐便傳了友人以前拍的照片給他看，在照片中姐姐友人合照的左後方，竟然站著「透明白衣女子」，讓他看的毛骨悚然。

一名網友在「PTT」發文，他提到日前半夜和女友臨時決定上武嶺，便開車上去後，拍了幾張照發限動上，沒想到，姐姐卻回覆「X，你敢七月去武嶺，也是很X」，而他也回覆「當場有不少人，不過開車的路途中滿可怕」，而姐姐便向他分享友人拍出一張「超清楚」的照片，並說當天只有友人兩人在武嶺，拍完、看完照片後就「馬上閃、跑超快」，而他看完姐姐友人的照片後，也傻眼認為「大家民俗月還是不要亂跑」。

從曝光的照片可見，原PO姊姊的友人於武嶺亭旁拍照，豈料，於左後方靠近欄杆處，有個「半透明」的長髮女生背影，上半身穿著白色西裝外套，下半身則穿黑色絲襪，也可以明顯發現腰間有欄杆橫過，照片令人毛骨悚然。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「也太清楚」、「超毛」、「欄杆透過腰部？」、「這...好具體」、「她感覺好哀怨」、「好清晰」、「哇噻！好毛喔，怕怕怕」。

不過，大多數網友則認為，「但那白色衣服女生有影子耶」、「P的吧」、「有沒有『不小心用到製造靈異照片APP』的機率阿」、「夜景模式加閃光燈，可拍出這種效果」、「感覺是普通人路過+相機效果」、「太清楚了，不像鬼」、「閃光燈+長曝光」、「我覺得在武嶺穿那個服裝比較奇怪」、「這就長曝造成的」、「p的、假的、長曝光」。