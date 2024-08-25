春麵樂團唱完感受到歌迷熱情，直呼回春了。（街聲StreetVoice提供）

2024 Park Park Carnival 叭叭嘉年華昨（24日）在台北圓山花博公園盛大展開，傻子與白痴壓軸登場，主唱維澤下午就到現場感受嘉年華氛圍，他說：「這裡很酷，台北很少音樂節了，這裡很多舞台都是只有帳篷，演出者與觀眾距離很近，就是音樂分享，而不是來『看演唱會』，我還去逛了市集，一切都很Chill。」

晚上9點，傻子與白痴連唱〈Cult Film Club〉、〈DUMB〉兩首歌後，鼓手維均表示：「這是我們第一次在花博演出，大學的時候我們住過附近一陣子，常在這裡開趴，今天可以跟大家一起開趴，我覺得超棒！」

活動由傲蕉舞台的SADOG敲下第一個音符，緊接著全花博公園便熱鬧起來，OBSESS雖然五缺一，第一首歌仍然炸裂全場，台下樂迷們直接開圈舞動；Gummy B表示很少唱下午的場，電腦熱到當機延遲上台，卻遇到最好的前奏：飛機降落聲為〈敦化南路〉開場。

春麵樂團主唱賴予喬自覺已近40，年紀有點大，她表示：「還沒來之前有點害怕，但開始演出後就覺得台下的熱情讓我直接回春了，大家有機會一定都要來Park Park 一次，感受一下現場如戀愛般的氛圍，直接連皮秒都不用打了。」雖然以客家語演唱，賴予喬表示，不怕台下聽不懂冷場，其他團員也說：「我們最喜歡看她用客家話講話冷場了，看她怎麼圓回來啊！」