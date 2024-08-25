彰化縣蛋黃酥名店「不二坊」連日吸引長達4、50公尺長的排隊購買人潮。（葉靜美攝）

彰化市蛋黃酥名店「不二坊」連日吸引長達4、50公尺長的排隊購買人潮，人潮帶來交通混亂，引發民怨，卻也讓代購業者賺翻，以6入裝為例，每盒原價300元，但這幾天代購業者在隊伍旁已叫價到500元，網路上更有賣家喊價到680元，翻倍價格令人咋舌，但看到長長的排隊人龍，仍有人寧願多掏錢購買。

不二坊蛋黃酥6入裝原售價每盒賣300元，平日代購業者約賣350元左右，但這幾天代購業者在隊伍旁叫價，一盒已喊到500元，網路上更有賣家喊價到680元，15顆裝的禮盒，也從原價750元，代購業者現場喊價到1200元，網路售價更高達1700元，原價2倍，不難看出為何不二坊排隊亂象每年都在中秋節前上演。

王姓民眾就表示，「不二坊」蛋黃酥很有名氣，拿來送禮很有面子，但天氣那麼熱，不想在大太陽厎下排隊，更擔心汗流浹背排隊卻買不到，就只能掏錢向代購業者購買，他說，雖然價格翻倍，但一年才送一次中秋禮，還能接受啦。

不二坊在日前公告，將從26日起至9月13日門市暫停販售，已完成電話預購訂單顧客可依預定時間到門市取貨，長達19天暫停店面銷售，也能讓周邊飽受排隊亂象之苦的店家及住戶暫緩一口氣，只是業者將在中秋節前9月14日至17日重新開放門市販售，排隊之亂也勢必再起。