台南400系列活動25日在新化林場舉辦定向越野賽，超過200位選手完成台南古都運動巡禮，寶島定向越野好手林才晸、黃敏惠贏得菁英組男、女冠軍，李家豪、尹華憶分獲公開組男、女第一。

台南市體育局長陳良乾表示：「定向越野是一項新興運動，在運動之餘同時間也可以體驗到台南古都的多元文化魅力，而接下來有府城馬拉松及台南400馬拉松挑戰賽，歡迎所有的大小朋友一同參賽。」

本次台南400定向越野賽事除了公開男女組和菁英男女組之外，還增加親子組、體驗組，鼓勵家長帶著小朋友一起參與，在比賽過程中除了體能上的考驗外還需要研究打卡點及跑步動線、方位等元素，讓大小朋友在比賽之餘，還可以獲得滿滿的成就感。

本次比賽是國內少見的山林賽道，有別以往在都市舉辦的挑戰，今年更特別與中興大學新化林場合作，並提供別具意義的獎牌，代表榮耀的獎牌是由林場中的殘木再製而成，讓與會的參賽者也體認到愛護山林及環保的重要性。