台中75歲的沈姓婦人去年（2023）4度遭遇詐騙，損失超過100萬元，未料日前她又到郵局欲匯款23萬元稱要「捐廟」，行員察覺有異通報警方協助阻詐，她對匯款用途說詞反覆，還稱自己是高學歷不會受騙，幸經警方耐心勸說，成功讓她打消匯款念頭，警方事後一查才發現她是「被騙常客」，這次阻詐成功算是扳回一城。

沈婦日前到郵局欲匯款新台幣23萬元稱要「捐廟」，由於其匯款理由與金額不合常理，細心的行員進一步查核後發現其欲匯入的帳戶一有款項匯入隨即遭領出，早已被列為注意帳戶，擔心婦人遇上詐騙，也通報警方到場協助。

中市警三分局正義派出所獲報後，立即派員到場了解，但沈婦防備心極強，一下子說要「捐廟」、一會兒稱要「買東西」，並向員強調「沒什麼問題啦」，更說自己有念研究所，若有任何後果會自行承擔，最後還跟警方說，不信可問她的家人，未料員警依其給的電話去電確認，響起的卻是婦人自己的手機。

最後，沈姓婦人聽聞行員和警方脫口說「這個帳戶有問題！」才開始遲疑，也因不敵員警不厭其煩地持續勸說，思考過後終於在警方陪同下離開，打消匯款的念頭。

員警也發現沈姓婦人十分面熟，事後查證後才發現，原來她是被騙常客，光在過去一年就曾4度與詐騙集團交手，期間警方雖曾成功阻詐，其仍是遭受高達新台幣數百萬元的損失，啟料她仍儍儍不敵詐騙集團話術，幸好警方鍥而不捨這回才成功阻擋她再受騙。