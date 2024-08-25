62歲的天王劉德華2008年與老婆朱麗倩結婚，並在2012年迎來寶貝女兒劉向蕙（Hanna），然而，劉德華對於家庭生活相當低調，不論是老婆還女兒，都鮮少公開亮相；近日香港知名主持人梁思浩就在YouTube直播節目《娛樂好好玩》中曝光劉德華與女兒的私下互動，讓一旁的江美儀大讚父子倆感情很好。

梁思浩表示，有朋友曾經在香港一間茶餐廳偶遇劉德華與女兒，朋友當時用餐到一半，突然看見劉德華走到店內，朋友原本興奮想呼喊劉德華，但劉德華卻伸出食指比出「噓」的手勢，示意不要驚動到其他人，接著劉德華牽著女兒進洗手間，自己則站在廁所門外等待。

劉德華與老婆回娘家被媒體追拍。（圖／中時資料照）

梁思浩透露，朋友事後有向劉德華詢問可否拍照，劉德華便答應：「可以，但不可以太大聲，我怕嚇到女兒。」才知道當時劉德華帶女兒出門，但女兒突然想去洗手間，於是劉德華親自牽著女兒到餐廳借廁所，足見劉德華對女兒十分疼愛，也讓父女間的溫馨互動曝光。

劉德華是出了名地非常保護家人，同時對女兒的管教相當嚴格，他為女兒安排就讀滬江維多利亞學校，是當地非常著名的國際學校，而劉德華先前也透露，女兒沒有社群帳號，也沒有手機，只有必要時，才會讓女兒使用自己的手機。

至於外界相當好奇女兒的真面目，其實在去（2023）年劉德華父親的告別式上，劉德華就曾牽著老婆與女兒現身；當時11歲的女兒頂著一頭捲髮披肩，身穿全黑洋裝、外套及皮鞋，雖然臉上戴著口罩，但仍可見劉向蕙與朱麗倩有些相像，且身高直逼劉德華的肩膀，女兒在劉德華的細心照顧下，已長成亭亭玉立的少女。