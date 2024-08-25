許多人都追求高薪的工作。一位月薪5萬元左右的網友近日表示，他的大學好友從事保險事業、事業有成，由於每天行程瑣碎加上懶得自己開車，因此問他有沒有意願當司機，底薪6萬元、周休二日、工時不定、沒有勞健保年終三節等，未來也會帶他接觸自己的事業，讓他相當猶豫，貼文曝光後引發熱議，許多人指出，除了可能導致朋友關係生變，還沒有勞健保，紛紛勸他放棄。

原PO在PTT發文分享，他現在在傳產輪班，大學好友則是從保險員做到自己加盟連鎖保經體系，現在更轉做其他的業務生意，由於每天行程瑣碎、懶得自己開車，又不放心外人，因此問他有沒有意願當司機，待遇是底薪6萬元、周休二日，每天工時不定、沒有勞健保、年終三節獎金，未來會帶他上手自己的事業、介紹人脈，抽成無上限，讓原PO相當心動。

對此，許多人紛紛回應，「千萬不要，除非你想跟他絕交想很久了」、「看你還要不要這個朋友」、「現在是朋友，以後叫他老闆。你跟他嘻嘻笑笑，他叫你不准笑。看你能不能接受」、「朋友關係沒了，成上下關係，這就是代價」、「高機率會少一個朋友，低機率會得到一個爽缺」。

另外也有不少網友指出，沒有勞健保代表沒保障，「沒有勞健保，確定是朋友嗎？」、「好雷的工作，沒福利沒保障，以後肯定還有各種情勒環節」、「說為朋友想，然後不保勞健保？」、「這個沒有10萬不考慮吧，司機又兼助理，一人做兩人事，然後還沒勞健保，而且應該也沒有年假之類的」。