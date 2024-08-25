新北市40歲楊姓男子，長期照顧患有失智症及慢性病的70歲父親，24日他騎乘機車，帶著父親前往桃園市東眼山區遊憩，途中父子發生口角，兩人在路邊發生拉扯，竟跌落一旁200公尺深溪谷，楊父摔進溪流溺水，楊男則爬上山路脫困報案。警消獲報將楊父救起送醫急救仍不治，大溪警方則朝《殺人罪》偵辦。

警方指出，楊男長期獨自照顧父親，25日楊男邀約父親一起到東眼山出遊，騎車前往的路途中，兩人疑似發生口角，楊男停下機車在路邊與父親爭執，甚至還互相嚴重拉扯，因力道過猛紛紛跌落一旁200公尺深的溪谷，楊父跌落溪流中，因不諳水性而溺水，楊男見狀趕緊自行爬上山路邊，並向過路人求助。

在兩人爭執的過程中，也有過路民眾目擊，眼見兩人摔落溪谷趕緊報案，桃園市消防人員到場搜救，利用繩索及長被板降落至溪谷救援，接觸到楊父時發現他已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。

楊男在警方偵訊時情緒不佳，也不肯向警方透露他和父親為何發生爭吵，因楊男涉及長期照顧父親，是否還有其他因素導致這起死亡案件檢警還需進一步釐清調查，檢警也將擇期解剖楊父屍體，要進一步追查究竟是生前還是死後溺水，而楊男也被依《殺人罪》移送桃園地檢署偵辦。