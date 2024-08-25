烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在8月24日的獨立紀念日活動期間，宣布由烏克蘭自行研發的飛彈無人機已成功投入戰鬥，標誌著烏克蘭抗戰到底的決心。有趣的是，這型無人機飛彈被取名為「帕利亞尼察」(英語字母：Palyanytsya)，是一種烏克蘭的傳統麵包，但這個字卻有意在言外的新意，它象徵烏克蘭決心與俄羅斯分道揚鑣。

防衛部落格(Defense Blog)報導，澤倫斯基在談話時說：「今天，我們見證了我們的新武器-帕利亞尼察飛彈無人機的首次實戰，並獲得成功。這代表我們烏克蘭的創新，也是我們對侵略者發動反擊的新方法。」

「帕利亞尼察」是一種噴射式無人機，它有一對長機翼並輔配一對前翼，採用自製渦噴引擎推進。為簡化構造，它沒有加裝起落架，而是以滑車起飛。烏克蘭稱其為「飛彈無人機」(missile-drone)。)

Test Flight Of A New Ukrainian Jet-Powered Missile-Drone - Palyanytsya. Winter, 2024.

有關「帕利亞尼察」具體的部署與實戰詳細資訊仍未公開，這反映了該行動的敏感性。然而，刻意發表這項消息，也標誌著烏克蘭軍事能力的顯著進步。

「帕利亞尼察」是一種烏克蘭傳統麵包，然而它的發音在烏克蘭語和俄語當中，有小小的細微差異。在烏克蘭語中讀「帕利亞尼察」，「亞」的音比較明顯；而在俄語中是「利」的音比較明顯。

烏克蘭傳統麵包「帕利亞尼察」，成為烏克蘭分辨烏語和俄語的一種方法。(圖/ukrinform)

在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭期間，「帕利亞尼察」一詞成為了一個語言禁忌，因為它代表了烏克蘭語和俄羅斯語的差異。此後，這個詞引起了更多的文化共鳴，象徵著烏克蘭的身分認同和抵抗決心。