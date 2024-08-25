「超犀利趴13」25日第2場，芒果醬、GX鼓鼓（呂思緯）和蕭秉治、高爾宣、Energy以及任賢齊輪番嗨唱。Energy一出場接連送上〈Come On〉、〈無懈可擊〉等歌，掀起全民16蹲熱潮的〈星期五晚上〉時，5隻犀利龍登台共舞，嗨爆全場。

提到回歸樂壇首次參與超犀利趴，Energy幽默說：「犀利趴前面13屆，我們剛好是解散狀態，而且我們成軍時還沒有小巨蛋。」他們日前剛完成首度攻蛋里程碑，昨是今年第5次在小巨蛋演出，感性說：「非常珍惜『頻繁地』站上小巨蛋...只要我們還能蹲，就會為大家繼續蹲下去。」

Energy首度登上超犀利趴演出。（鄧博仁攝）

高爾宣今以〈Everybody Bounce〉等12首歌呈現45分鐘極致演出，為了帶給大家不同的視聽體驗，不僅邀PIZZALI、王ADEN合唱〈狠操俱樂部〉等歌同樂，高爾宣還走下台，站在搖滾區的觀眾席嗨唱，意外的是，他唱完最後一首歌時，右肩突發慣性脫臼，他處變不驚地說：「等一下我手脫臼了。」接著原地將肩膀喬回去，前後過程約僅10秒鐘，所幸最後安然無恙。