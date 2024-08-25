31歲女星宋芸樺演出電影《我的少女時代》走紅，常被說和40歲女星夏于喬長像神似，兩位本尊也都曾聽過網友表示會搞混兩人。近日宋芸樺在IG限時動態曬出和夏于喬的合照，無奈表示：「不要再說我們很像了」，對方也做出回應。

宋芸樺近日在IG上曬出和夏于喬的合照，照片中她頂著黑色中分長直髮，穿著藍色襯衫；夏于喬則是將頭髮染成橘色，留著妹妹頭，並戴著眼鏡，兩人一起對著鏡頭露出俏皮表情，宋芸樺嘟嘴好像要親對方，夏于喬則是一臉嚴肅的帥氣表情。

宋芸樺(左)替夏于喬慶生。（圖／翻攝自夏于喬 IG）

宋芸樺選在8月24日好姐妹夏于喬40歲生日這天，在IG向對方表白，開玩笑說：「不要再說我們很像了！我就是夏于喬！我愛宋芸樺！祝我的愛人生日快樂！」夏于喬則是轉發對方貼文，附上笑臉和愛心的表情，甜喊：「我最愛的妹」。

此外，夏于喬也在IG曬出自己的慶生照，她透露自己其實是超級I人，所以常碰面的朋友不算多，但是每一個都是她願意赴湯蹈火的友情。她感性表示：「能擁有這些朋友的祝福與愛，真是一件幸福的事，每一次的聚會與相見也都變得格外珍貴」，在自己喜愛的地方紐西蘭歡慶生日。