高雄市三民區大裕路與大昌一路口，多家攤販、餐廳今天中午陷入火海，造成9間攤販、2間餐廳、９輛機車與1輛汽車陷入火海，火勢驚人伴隨陣陣爆炸聲讓周遭居民恐慌，所幸火勢約在半小時左右成功撲滅且無人傷亡，不過根據民眾目擊，起火原因疑為其中一攤老闆娘跌倒，撞倒瓦斯桶釀禍。

火警發生在今天中午1點57分，該路口處為多家美食攤匯集的小型市集，一旁還有在地方小有名氣的「瓊姐車仔麵」，因老闆為香港人，料理道地美味，吸引不少部落客、網紅到訪介紹，不過卻在今天中午1點57分發生火警，造成多家攤販與店面均陷入火海，讓不少在地饕客嘆可惜。

因現場火勢猛烈，加上店內瓦斯桶等易燃物多，讓火警過程爆炸聲響不斷，讓警消邊救災，邊將易燃物搬出避免火勢擴大，所幸經警消救援後，成功於2點33分將火勢撲滅，撲滅後立即派員入內搜索，所幸沒有發現人員傷亡受困。

根據附近目擊民眾指出，火警發生前有聽到多桶瓦斯桶撞擊聲，疑似有瓦斯桶倒下，更有人稱看到其中一攤販老闆娘，在攤位內滑倒，不慎撞倒瓦斯桶，疑似因此釀禍。詳細起火原因仍有待消防局火調科釐清調查。