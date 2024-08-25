桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等。(蔡依珍攝)

桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等。(蔡依珍攝)

桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等。(蔡依珍攝)

桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等。(蔡依珍攝)

桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等。(蔡依珍攝)

桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等。(蔡依珍攝)

桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等。(蔡依珍攝)

籌辦消防親子營多年的桃園市消防局技正李龍潭(右)也現身技術指導，和直佑營造公司董事長陳仲華(左)合影。(蔡依珍攝)

籌辦消防親子營多年的桃園市消防局技正李龍潭也現身技術指導。(蔡依珍攝)

抓住暑假的尾巴，桃園市山腳消防分隊今與直佑營造公司聯合舉辦消防宣導夏令營活動，120位親子共襄盛舉，不但和搜救犬同樂、也體驗消防負重親子競賽、橫渡斜降、滅火器暨射水等，直佑營造公司董事長陳仲華直讚除了學習防災知識，更讓孩子體會消防工作的艱辛，寓教於樂。

活動一開始進行了搜救犬隊的介紹，由桃園消防局搜救犬隊專業的領犬員帶領搜救犬-KAMA展示搜救犬的英勇風采。參與者得以近距離接觸這些經過嚴格訓練的搜救犬，並了解其訓練過程以及在災害現場中的關鍵作用。

在消防員的指導下，親子們也進行了橫渡斜降體驗，透過這項活動，參與者學習到如何正確使用繩索裝備，並體驗消防員在救援行動中的專業技術與膽識。緊接著消防員體驗親子競賽，是活動中的亮點之一，家長與孩子組成搭檔，一同參與模擬消防員日常工作的趣味競賽，不僅考驗團隊合作精神，還讓孩子們對消防員的艱辛工作有更深刻的理解。

為增強民眾的滅火技能，活動設置射水滅火及滅火器的實際操作環節。參與者在消防員的指導下，學習如何在火災初期正確滅火，提升應變處置能力。活動的最後一部分為防災教育，重點講解一氧化碳中毒的預防措施以及地震發生時的避難技巧。透過生動的體驗與專業的解說，進一步提升了參與者對災害防救的認知與能力。

山腳分隊長葉昱旗表示，透過這次活動，希望能讓更多家庭認識消防工作的重要性，同時也期盼透過寓教於樂的方式，讓小朋友從小培養消防安全意識，並學會基本的自救互救知識。

曾一口氣捐贈2輛消防勤務車給桃園市政府消防局的直佑營造公司董事長陳仲華表示，企業不僅在建設中關注安全，也樂於透過社會公益活動，回饋社會，促進社區的安全與和諧。他不諱言現在營造場因缺工缺料工作更辛苦，雖然單很滿但錢更難賺，周六都要上工，透過唯一休息日舉辦活動，讓員工增加親子互動，也讓防災觀念深入孩子心中，更從負重30公斤救災中知道消防員工作的辛勞，進而懂得防患未然。