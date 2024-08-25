台中市政府顧問、前民眾黨立委蔡壁如24日提及民眾黨內風暴和未來選戰，直言「既然是戰狼，那就要出來選！」對此，有「戰狼小姐姐」稱號的白營立院黨團主任陳智菡表示，蔡顧問可能在節目上，對很多黨內事務有所指教，但她在訪問中提到的事，很多違背因果關係；且顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動，也無法參加民眾黨高層黨務工作。國民黨台北市議員游淑慧對此質疑，那當年台北市長怎麼當民眾黨主席？

針對蔡壁如稱市府圈不希望她回到決策圈，陳智菡表示，柯文哲擔任台北市長達8年的時間，很多幕僚一定都來自市府，包含蔡壁如，蔡過去也曾是北市府的顧問，所以自己是不是也可以被歸類為市府派？陳智菡強調，「民眾黨就這麼小，硬要去把誰切成什麼派系，真的是非常不重要的事情！」她認為要聚焦在因果關係，若現在是台中市府顧問，按照法規和規範，有給職顧問不能參與黨務，相信蔡壁如很清楚。

對此，游淑慧今(25日)發文質疑：有給職市政顧問，不能碰黨務？那當年市長怎麼當黨主席？

網友表示「木可你不可，綠能你不能」、「KP可以。妳們都例外」、「戰狼小姐姐的政治情商真的很堪憂，大概也不久了」、「又是雙標？」