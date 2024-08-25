「超犀利趴13」今（25日）第2場，芒果醬、GX鼓鼓（呂思緯）和蕭秉治、高爾宣、Energy以及任賢齊輪番嗨唱。任賢齊特別邀請新人樂團帕拉斯（PALLAS）共演，從〈再出發〉、〈浪花一朵朵〉、〈我是一隻魚〉到〈傷心太平洋〉等組曲，現場萬人從頭合唱到尾，讓小巨蛋瞬間變成大型KTV，且任賢齊唱到一半也脫下西裝外套，秀出精壯手臂嗨爆現場。

58歲任賢齊近期正忙於大陸巡演，此次特地返台參與超犀利趴演出，約莫45分鐘連續送上9首經典曲，亞洲天王狀態絕佳，站在鮮肉樂團帕拉斯旁邊絲毫不遜色，依舊帥氣逼人；今晚唱到〈對面的女孩看過來〉一曲，任賢齊特別將尾聲改編成超快版，他臉不紅氣不喘地完美詮釋，台上台下互動歡樂，唱畢他幽默說：「看來唱跳不適合資深歌手。」謙喊「希望我沒有變成糟老頭」，逗笑全場。

任賢齊登超犀利趴演出。（鄧博仁攝）

芒果醬今打頭陣以〈心臟〉一曲熱力揭幕，首次參與超犀利趴，也是他們第一次站上小巨蛋，嗨喊：「這次歌單我們討論了非常久，希望可以給大家120分的芒果醬。」並透露近期正在籌備全新EP。鼓鼓、蕭秉治組成的限定團GX隨後登場，不僅奉上悉心設計的歌單，2人還使出大絕招，準備多首經典雙人男團組曲，包括無印良品〈掌心〉、動力火車的〈忠孝東路走九遍〉等歌。

任賢齊登超犀利趴演出。（鄧博仁攝）