在8月25日下午的2024年大陸全國夏季游泳錦標賽男子400米自由式決賽中，孫楊以3分49秒58的成績獲得冠軍。這是他在被禁賽51個月後的首場賽事，許多體育評論員與熱情粉絲力讚：「確實太不容易了，33歲的老將，旁邊都是比他年輕十幾歲的小夥子哪！」

據《央視新聞》報導，本屆賽事，是孫楊在今年5月28日禁賽期結束後參加的首個賽事。在上午的預賽中，孫楊在第11組出場，游出3分54秒98，以小組第1、預賽第2的成績晉級決賽。隨後在男子400米自由式決賽中，時隔1680天重返賽場的孫楊以3分49秒58首冠。

這是孫楊復出後參加的首場賽事，孫楊的家人們也到現場為他加油。

孫楊復出後首役在合肥全國錦標賽奪冠，網友評論稱：「確實太不容易了，33歲的老將，旁邊都是年輕十幾歲的小夥子！」（圖／新華社）

報導說，目前男子400米自由式的奧運紀錄仍是由孫楊保持，是他在2012年倫敦奧運會創造的3分40秒14，世界紀錄則是由德國選手比德爾曼在2009年創造的3分40秒07。

微博上網友對孫楊重返賽場表示：「4年1680天，孫楊用全國賽的金牌宣告王者回歸！太不容易了！」另有評論回應稱：「確實太不容易了，33歲的老將，旁邊都是年輕十幾歲的小夥子！」

有粉絲為孫楊的表現而熱淚盈眶：「哭吧爺們！冷嘲熱諷的要不先看看老叔四年沒系統訓練、沒場地訓練、沒保障呢，老叔是真愛游泳。恭喜！」

微博上各種鼓勵與讚美之辭蜂擁而出：「33歲孫楊歸來，永遠當打之年！在妻子面前哭的像個孩子，看的讓人觸動，不管能不能參加下一屆奧運會，孫楊的復出完美闡述了體育精神，老將不死戰鬥不止。」