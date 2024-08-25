體操選手李智凱的教練林育信25日出席活動時透露，李智凱從黃金計畫第一級降至第四級，國訓中心25日晚間表示，現正積極籌備研商下一屆奧運4年計劃的黃金計畫級別相關會議，將依照教練團提出的訓練計劃與經費需求持續全力支持，並於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。

國訓中心表示，黃金計畫自2019年執行並滾動修正，東京奧運結束後啟動黃金計畫2.0，國訓中心於巴黎奧運前，已完成黃金計畫3.0修正，已經董事會通過於7月23日公告，黃金計畫3.0秉持支持優秀及潛力運動員為最大原則，分級自五級擴大到六級，進退場及審核機制更具彈性及可適性，惟考量各類運動項目屬性不同，刻正配合3.0擬訂各運動種類的「進/退場與級別調整之具體規定」，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手。

國訓中心補充，現為黃金計畫2.0至3.0的改版交接期，國訓中心將依照教練團提出的訓練計劃與經費需求持續全力支持，對於競技體操選手李智凱及其他優秀運動員，願意繼續拚戰2028洛杉磯奧運的不懈精神表示高度讚賞與支持，配合巴黎奧運支援工作剛落幕，國訓中心現正積極籌備研商下一屆奧運4年計劃的黃金計畫級別相關會議，預計10月底配合進退場與級別調整之具體規定，開會確認黃金計畫級別後，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。