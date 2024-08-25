台灣AV成人女優伊芙蝶，日前登上綜藝節目《11點熱吵店》分享祕辛，怎料入行3年、拍了50部作品的她，卻自爆性需求大到男友跪地求饒，有次男友早上醒來，連內褲都不見了，讓大家直呼好誇張。

現年29歲的伊芙蝶透露，她在短短3年內拍了50部以上作品，有時1個月最多3、4部，最少1、2個月只有1部，但在感情方面，她卻十分沒有安全感，原來她的性需求太大了，每天都想要1天7次。

伊芙蝶表示，在交往期間無論男友是醒著還是睡著，她都會想辦法硬上，「他醒來後還說，為什麼我內褲都不見了!」每天都要把男友榨乾為止。一旁的男優吉林則解釋，如果太過頻繁，男生是會出血的，有次真的被自己嚇到。

伊芙蝶表示，每天都會把男友榨乾。（圖／YT@11點熱吵店）

伊芙蝶也說，之所以會入行，就是因為男友受不了她，有一天就說「還是妳要去當女優，還是你要去找別人？」殊不知真的踏進AV界後，伊芙蝶卻因為工作越來越忙，男友漸漸產生不信任，甚至對她惡言相向，質疑在外面有別的男生存在，長期下來伊芙蝶才決定分手。