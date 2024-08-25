繼去年在凱道舉辦「還路於民大遊行」後，還路於民行人路權促進會今年在全台5個縣市舉辦「零死亡願景散步節」，25日下午在基隆火車站北站舉行基隆場活動。基隆市長謝國樑親自出席，並現場簽署「台灣行人宣言」，承諾市府會繼續努力，創造更好的行走環境。

「零死亡願景散步節」基隆場召集人，同時也是前基隆市議員陳薇仲表示，基隆為唯一非六都縣市參與舉辦的城市，要求制度改革，期盼未來實際投入政策預算為基隆改革行動。

謝國樑表示，他上任基隆市長的第二周，就大力推動行人友善政策，他認為，市府致力推動車輛行經路口時應禮讓行人，雖然期間有陣痛期，市府也承受很大壓力，但行人事故死傷率減低35％。

謝國樑強調，對行人路權的保障，基隆還有許多可以繼續進步的空間，他也希望行人要加強遵守交通規則，共同創造零死亡的願景。謝國樑指出，有不少的行人事故源自於行人不遵守交通規則。謝國樑承諾希望傾聽更多想法與建議，虛心接受並參考，接下來更努力把基隆建構更安全、友善的通行環境城市。

無黨籍議員陳冠羽表示，謝國樑是基隆有史以來第一個願意推動行人友善的市長，也是今年5場活動中，惟一願意親自到場參與的地方首長，他給予高度肯定。但陳冠羽表示，即使市府推動了行人優先政策，但2024年上半年基隆市仍是全台行人死傷率最高的城市。

陳冠羽指出，期待基隆市政府能夠積極整合交通處及工務處，優先推動交通工程，如斑馬線退縮、人行庇護島等，期許基隆能夠脫離行人地獄最底層的窘境。

民進黨市議員施偉政表示，他身為基隆市道安委員之一，屢次表示應該要針對忠一路的行人路幅做改善，他也提出建議應該改變改革順序，從建設改善再來做教育，最後才來做執法。

謝國樑、陳冠羽、施偉政以及議長代表余秉彧也在現場簽下了「台灣行人宣言」，共同宣示跟上國際「交通零死亡願景」的目標，大幅改革公共運輸效益，保障所有人行的安全。