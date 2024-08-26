2024世界機器人大會人工智慧賦能未來產業與組織發展論壇25日會上，也就大陸國內首家人工智慧標準化研究機構——北京人工智慧標準化研究院正式揭牌，落地位於亦莊的北京經濟技術開發區。

根據中新網報導，據了解，北京人工智慧標準化研究院將圍繞人工智慧前沿關鍵技術、行業場景應用、風險防範治理等領域開展全鏈條標準化研究。聚焦基礎支撐和關鍵技術，展開包括算力、演算法、數據等方面的標準研究，並針對「人工智慧＋」行動中遇到的共性問題，持續推動人工智慧產品服務和行業應用標準產出。

在機器人產業領域，將充分發揮北京具身智慧型機器人創新中心作用，建設開放共用、協同創新的技術攻關體系，持續反覆運算推出標誌性創新產品，加強頂層設計，解決各類創新主體共性問題，推動具身智慧產業標準制定。後續將進一步以機器人、自動駕駛等重點場景為樣本，輻射帶動人工智慧在更多垂直行業的標準產出。

作為北京經開區人工智慧企業，北京神州光大科技董事長高峰表示，研究院將幫助企業更深入地瞭解市場，更高效地聚合研發和生產要素，強化企業技術攻關，促進標準、技術研發與產品同步發展，為企業發展帶來新活力、新引擎。