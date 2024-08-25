46歲女星廖家儀外型亮麗，曾獲「環球中華小姐」冠軍，進入演藝圈後跨足主持、戲劇、廣告等領域，2009年與香港太古集團總裁陳世傑結婚，並定居香港，近年她則回台拍攝本土劇，精湛演技受到不少關注。時常在社群分享生活的她，透露近日已返台生活，但見到台灣的物價，讓她驚呼：「我不是回台灣了嗎？」

廖家儀24日在社群曬出一張照片，只見一大把蔥、蒜和生雞肉放在桌上，透露是她媽媽採買到的食材，「我媽說他買了這樣的蔥跟蒜450，然後雞肉是670，我不是回台灣了嗎？怎麼還是那麼貴？」笑說：「我還是繼續我的吃素人生好了，純吃蛋 & 納豆飯、不配菜。」驚訝表示蔥、蒜的價格怎麼還沒降下來，並呼籲大家要聰明消費，否則荷包可能會大失血。

貼文曝光後，立刻引來不少網友回應，「怎麼會…香港都沒那麼貴啊（住香港的台灣人…）」、「確實蠻貴的，而且還是貴得很誇張」、「最近很貴，我那天黃昏市場買蔥一把$50，平常的話是$10-20」、「現在的菜很貴，碰不起」、「已經漲到天價了」，而廖家儀也推測，「可能就是今天啦，昨天下大雨呀，所以我叫我媽以後不要這麼衝動，過兩天再買」、「昨天我家小孩也是被困在車陣中，但是這樣漲也太誇張了……有點捨不得，其實可以過兩天再買就不會那麼貴」。

事實上，台灣近日時常發生午後大雷雨，上月底南部又因凱米颱風肆虐，導致許多農地受到嚴重災損，不少農作物都被大水泡爛，近期菜價不斷上漲，不僅農民心血遭到白費，民眾也不敢衝動買菜；對此，農業部長陳駿季先前也透露，菜價預計要等到9月才有機會恢復穩定。