3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後引發現象級熱議，官方微信表示，截至23日21點整，該遊戲全平台銷量已突破1000萬套，全平台最多同時在線人數達300萬人。不過台灣有部分偏激網友不爽陸製遊戲爆紅，直嗆「這麼喜歡就滾出台灣！」還有親綠粉專不經查證，信手寫出「施耐庵應該會吐血而亡」，貽笑大方。但不少網友發現，日本大神級遊戲設計師小島秀夫也分享祝賀了黑悟空的銷售破千萬，直呼青鳥都閉嘴了。

《黑神話：悟空》取得巨大成功銷售佳績，但也引來不少親綠側翼的圍剿，其中代表作之一是粉專「名為變態的神父」試圖洗風向，負評強調「劇情基本上是0分」，但他竟然寫出「施耐庵應該會吐血而亡」，讓全網看了傻眼直呼，搞不清楚《西遊記》作者是吳承恩？

粉專「觸極者」做圖酸爆親綠網軍「黑《黑悟空》」的亂象，當他們亂批「狂賀什麼？」、「沒眼光的東西，不過就垃圾遊戲」，結果發現狂賀《黑神話：悟空》銷售破千萬的人，竟然是日本大神級遊戲設計師小島秀夫時，也只好拜伏在地通通閉嘴，沒人敢繼續出征了。

同作者的另一粉專「觸極者-有畫直說2.0」則做搞笑哏圖「綠神話：金瓶梅」，酸爆某王姓立委的緋聞。

還有粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」也轉發觸極者的圖，直呼：看到小島秀夫分享《黑神話：悟空》銷售千萬，青鳥小粉綠就閉嘴了；看到連綠媒都誇讚《黑神話：悟空》帶旺中國大陸觀光景點，哈綠波特（指某側翼）也閉嘴了。