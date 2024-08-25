樂天桃猿洋投威能帝。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿終結者陳柏豪昨天在延長賽第10局被江坤宇敲出再見安打吞敗，25日雙方3連戰最終戰再度在最後半局登板，成功守住1分差領先，助隊以3比2險勝中信兄弟，下半季戰績繼續緊咬「黃衫軍」，目前僅落後兄弟0.5場勝差。

桃猿昨天在延長賽以3比4惜敗，今天開局就靠著陳晨威、朱育賢、林泓育連續安打加上對方守備失誤，一口氣攻下2分，4局上馬傑森安打助隊再下一城。

桃猿先發投手威能帝用102球投7局，最大危機就是在4局下，被王威晨、許基宏、曾頌恩連續安打失掉2分，最後共投出8次三振、沒有任何保送，被敲7支安打、失2分，拿下本季第10勝。

威能帝退場後，王志煊、莊昕諺、陳柏豪接手登板都力保不失，尤其在8局下1人出局、一三壘有人時，莊昕諺讓曾頌恩敲出一壘方向滾地球，一壘手傳本壘再傳三壘先觸殺王威晨、再抓到許基宏，關鍵雙殺守備化解失分危機。

陳柏豪後援1局無失分，繼續以27次救援成功穩居救援王寶座，目前他也連續拿下20次救援成功，距離追平2015年陳鴻文的單季連續21次、本土投手單季最長救援成功紀錄只差最後一步。