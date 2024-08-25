「超犀利趴13」今（25日）第2場，五月天延續首日精彩演出今晚再度壓軸，與萬名觀眾說說唱唱，提到出道25週年的巡迴演唱會5525「回到那一天」，阿信問全場樂迷：「我們的5525演唱會還有誰沒去過，年底會有！」賣關子稱場地還沒確定，其他團員開玩笑喊「被周董聽到不太好」，見全場歌迷躁動，他們趕緊說：「不是那地方（大巨蛋）啦！ 場地已經訂好了在桃園。」尖叫聲依舊不斷。

五月天今開場先帶來歌曲〈香水〉、〈羅密歐與茱麗葉〉，阿信向全場觀眾喊話：「今天你們不大聲不行，因為剛剛Energy你們很大聲。」由於Energy今年5度站上小巨蛋開唱，阿信作勢嗆聲：「剛有個團嗆今年來幾次小巨蛋，不要講他們的名字。」怪獸開玩笑說台下還有很多Energy歌迷，緩頰說：「我們沒有要嗆聲，只是關心一下。」

五月天透露年底演唱會場地已經訂好。（相信音樂提供）

阿信也表示，上個月他欣賞Energy的小巨蛋演唱會，「他們說他們也想看自己的演唱會，我在台下想說你們來台下看，我幫你們唱。」見全場粉絲歡聲雷動，阿信趕緊補充：「但你們的舞...我通通都沒辦法跳。」